Carabinieri: Meloni, ‘Coira ha servito l’Italia con coraggio e onore’

Roma, 10 mag “Ci ha lasciati il Luogotenente Marco Coira, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il 5 gennaio 1999, mentre si trovava con la moglie in un supermercato, intervenne per sventare una rapina affrontando tre malviventi armati. Sprovvisto dell’arma di servizio, venne aggredito, ferito dai proiettili, ma nonostante tutto non indietreggiò e costrinse i rapinatori alla fuga, aiutando successivamente all’identificazione e alla cattura dei malviventi. Grazie per aver servito l’Italia con coraggio e onore. Che la terra ti sia lieve”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

