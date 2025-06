Carabinieri ucciso: Gasparri, ‘Piantedosi ha messo a tacere vaniloqui Anm’

agenzia

Roma, “Voglio elogiare e ringraziare pubblicamente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per avere ricevuto i due agenti della Polizia di Stato coinvolti in un conflitto a fuoco in Puglia, dopo la bieca uccisione da parte di alcuni criminali del brigadiere capo dei Carabinieri Legrottaglie. Il ministro Piantedosi, con questo gesto, ha risposto a tutti i detrattori e a tutti i cinici commentatori di queste vicende. Ha risposto alla magistratura, che dietro atti dovuti copre la sua insensibilità rispetto ai servitori dello Stato, che assicurano libertà e legalità”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.