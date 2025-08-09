Caracas, arrestata e scomparsa attivista dopo protesta all’Onu

agenzia

Grajales già aggredita da paramilitari chavisti tre giorni fa

CARACAS, 08 AGO – Agenti della della Polizia bolivariana del Venezuela hanno arrestato l’attivista Martha Lía Grajales, dopo aver partecipato a una protesta di fronte alla sede dell’Onu a Caracas in sostegno delle madri dei prigionieri politici. L’attivista del collettivo di diritti umani SurGentes era stata una delle oltre 50 donne aggredite dai paramilitari chavisti, i cosiddetti collettivi, martedì 5 agosto durante una notte di veglia davanti al Tribunale superiore di giustizia della capitale del paese sudamericano per chiedere la liberazione degli oltre 800 prigionieri politici, la maggior parte dei quali arrestati dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio 2024. Lo ha denunciato l’organizzazione non governativa Provea attraverso il suo account ufficiale di X. Gli agenti hanno costretto Grajales a salire su un furgone grigio senza targa e, finora, si ignora dove sia stata portata, ha denunciato Provea, Ong venezuelana che difende i diritti umani minacciata di recente dal ministro dell’Interno, Diosdado Cabello. “Oggi è stata arrestata in modo arbitrario, dopo essere stata vittima e aver denunciato pubblicamente le aggressioni contro di lei e contro le madri dei prigionieri politici. Il ciclo della rivittimizzazione e dell’impunità non si ferma”, ha denunciato Provea, che ha responsabilizzato lo Stato venezuelano per l’integrità e la vita di Grajales.

