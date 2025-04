Caracas conferma che Chevron ha restituito carichi di petrolio

agenzia

Rodríguez, 'lo commercializzeremo sui mercati internazionali'

CARACAS, 11 APR – La vicepresidente e ministra degli Idrocarburi del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha informato questo venerdì sul suo account ufficiale di Telegram che la multinazionale statunitense Chevron, la cui licenza per operare ed esportare petrolio dal paese caraibico scade il prossimo 27 maggio, ha restituito carichi di greggio alla compagnia statale Petroleos de Venezuela (Pdvsa). “A causa della guerra economica avviata dal governo statunitense contro le aziende petrolifere, Chevron ha restituito carichi di petrolio a Pdvsa”, aggiungendo che “questo greggio è in fase di commercializzazione nei mercati internazionali” e precisando che la compagnia statale venezuelana “rispetterà i termini e le obbligazioni contrattuali concordati con le multinazionali. In Venezuela ci sono leggi, e vengono rispettate”. Rodriguéz ha concluso il suo intervento dicendo che “gli Stati Uniti non impediranno al nostro paese di lavorare e progredire” e che “il Venezuela vincerà!”

