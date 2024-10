Carburante: Paita, ‘su accise ennesima promessa tradita’

agenzia

Roma, 3 ott. “All’elenco delle grandi promesse del centrodestra poi tradite una volta al governo, mancavano solo le accise. Da oggi ci sono anche quelle: l’allineamento delle accise sul diesel a quelle sulla benzina chiama in causa la stessa Giorgia Meloni”. Lo dichiara Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva.

“Molti ricorderanno il video in cui si vedeva la presidente del Consiglio indignarsi davanti a una pompa di benzina per il peso delle accise. Oggi, Giorgia Meloni, può benissimo continuare a indignarsi sì, ma con se stessa. L’aumento delle accise, d’altronde, segue l’abolizione della legge Fornero, la flat tax, la separazione delle carriere di giudici e magistrati, il blocco navale. Non siamo dunque davanti all’ultimo tradimento di un governo che parla parla ma poi abbandona i cittadini ai loro problemi”, conclude.

