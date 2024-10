Carburanti: Boccia, ‘un’altra tassa Meloni, 3mld di tasse in più da chi voleva abolire accise’/Rpt

agenzia

Roma, 3 ott. “Nel 2019 l’attuale presidente del Consiglio in un video diventato virale diceva che le voleva abolire. Ora il suo governo per fare cassa pensa di allineare le accise sul gasolio a quelle, più alte, sulla benzina per recuperare circa 3 miliardi di risorse”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Il dietrofront del governo è contenuto nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029, il documento che inquadra la politica economica dei prossimi anni. Per spalmare l’aggiustamento dei conti su 7 anni, invece che su quattro, l’Italia dovrà fare anche le riforme. Tra le priorità indicate nel Psb c’è l’accelerazione dell’attuazione della riforma fiscale. E tra le indicazioni operative di questa volontà compare il riordino delle spese fiscali, le cosiddette ‘tax expenditures’. Ed è in questo passaggio che si fa riferimento all’allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina”, prosegue.