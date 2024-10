Carburanti: Castelli (Scn), ‘se aumento accise governo faccia retromarcia’

agenzia

Roma, 3 ott. “Sì, il governo vuole alzare le accise sul diesel. Ricordate cosa diceva in un video la Meloni? ‘Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite’. Era il 2019, mentre oggi arriva la stangata. Speravo si trattasse di una fake news, invece basta andare a leggere il Piano strutturale a medio termine pubblicato dal ministero Ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere che è tutto vero. Questa scelta mette nero su bianco le difficoltà di un governo che ha necessità di far cassa perché non è capace di fare crescita. Peccato che lo fa con una misura che mette in ginocchio famiglie e imprese con una spesa necessaria che colpisce tutti. Facile fare propaganda quando sei all’opposizione, difficile invece governare il Paese. C’è tempo per fermare questo stillicidio, come Sud chiama Nord chiediamo al governo di fare subito retromarcia”. Lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

