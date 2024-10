agenzia

Roma, 3 ott. “Il governo vuole alzare le accise sul diesel esclusivamente per fare cassa. Senza rafforzare il trasporto pubblico locale. Senza aiutare le famiglie a ridurre i costi per gli spostamenti. Questa non è transizione. È una presa in giro”. Così sui social Antonio Misiani, responsabile Economia e finanze nella segreteria nazionale del Pd.

