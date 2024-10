Carburanti: S. Licheri (M5s), ‘Meloni tartassa cittadini come sceriffo di Nottingham’

agenzia

Roma, 3 ott. “Il voltafaccia di Meloni sulle accise dei carburanti è la prova provata delle balle raccontate dalla presidente del Consiglio durante la campagna elettorale del 2022. I ripetuti annunci sull’abolizione delle accise di allora non si sono solo tradotti in una promessa non mantenuta. E’ successo di più: con Meloni le accise sono persino aumentate”. Così in una nota la capogruppo M5s in commissione Industria, Commercio e Agricoltura al Senato, Sabrina Licheri.