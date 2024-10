Carburanti: Schlein, ‘prometteva stop accise e invece nuova tassa Meloni da 3 mld’**

agenzia

Roma, 3 ott. “Ci ricordiamo tutti Giorgia Meloni davanti ai benzinai a promettere di cancellare le accise e invece la verità è che è un’altra, lo dice un documento del governo, in cui mostra che voglia aumentare le accise sul diesel, un’altra tassa Meloni per 3 miliardi su imprese, famiglie e lavoratori. Hanno smentito tutto il giorno ma la verità la dice un documento del governo: Meloni spieghi perchè inserisce una nuova tassa per famiglie e imprese mentre tagliano sul trasporto pubblico locale”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ai Tg.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA