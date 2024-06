Carceri: Benzoni (Az), ‘Nordio riferisca come vuole risolvere emergenza’

agenzia

Roma, 18 giu. “Ci associamo alla richiesta di informativa sulla situazione dei suicidi nelle carceri. Da gennaio, ogni settimana, raccontiamo con interventi di fine seduta le storie di chi in carcere si è tolto la vita. Siamo arrivati a 44 detenuti, ma io vorrei includere e ricordare anche i quattro agenti della penitenziaria. Proprio ieri, insieme agli altri colleghi onorevoli e senatori bresciani, siamo stati ricevuti nel carcere Nerio Fischione di Brescia, che è tra i più sovraffollati del Paese. Abbiamo parlato con i detenuti, che non ci hanno fatto grandi richieste, ma ci hanno consegnato una lettera in cui hanno raccontato di cosa vuol dire vivere in una cella da otto in quindici, con un solo bagno e la doccia accanto ai fornelli per cucinare. Nell’informativa chiediamo al Ministro Nordio di venire a riferire come intenda risolvere questa emergenza”. Così Fabrizio Benzoni, deputato di Azione, intervenuto oggi in aula alla Camera sulla situazione delle carceri in Italia.

