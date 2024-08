Carceri: Biancofiore, ‘commossa e sgomenta per scomparsa D’Ettore’

agenzia

Roma, 22 ago. “Sono commossa e sgomenta per la improvvisa, ingiusta, inaccettabile scomparsa del collega e amico Maurizio Felice D’Ettore, col quale condividevamo scelte politiche e amore per gli animali. Come dicevano i latini ‘nomen omen’ nel nome c’è il destino e Maurizio era Felice di nome e di fatto e soprattutto portava la felicità nella vita di chi aveva la fortuna di incontrarlo”. Lo afferma la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Maie.