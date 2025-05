Carceri: Casini, ‘rispetto intenzioni Meloni ma temo che suoi propositi non si realizzino’**

agenzia

Roma, 2 mag “L’indulto è un intervento emergenziale, ovviamente. Temo che i propositi della nostra presidente del Consiglio rischino di non realizzarsi. Fino ad ora è andata così e ciò mi ha indotto ad avanzare questa proposta. Rispetto le sue intenzioni ma temo si perda nell’immediato l’occasione per alleviare le pene di un popolo delle carceri che vive in una situazione intollerabile”. Lo dice all’Adnkronos Pier Ferdinando Casini, commentando le parole della premier Giorgia Meloni sulle carceri nell’intervista all’Adnkronos.

