Carceri: Cdm approva regolamento su medici Polizia penitenziaria

agenzia

Roma, 10 ott. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato, in esame definitivo, il regolamento per la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell’aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell’attività libero professionale dei funzionari della carriera dei medici del Corpo di Polizia penitenziaria. Il testo -riferisce il comunicato di Palazzo Chigi- tiene conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

