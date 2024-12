Carceri: Ciani, ‘ennesimo suicidio, tragico record 2024’

agenzia

Roma, 18 dic “Un nuovo suicidio, stavolta nel carcere di Viterbo di un giovane ventenne. La strage in carcere continua drammaticamente”. Lo dice il vice capogruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos Paolo Ciani.

“Il 2024 ha già registrato il tragico record di suicidi in carcere. Agli 88 suicidi tra i detenuti si aggiungono i sette tra gli agenti della polizia penitenziaria, a manifestare un sistema malato, che non solo non risponde ai dettami della Costituzione, ma ha trasformato le carcere in luoghi invivibili per tutti quelli che li frequentano: detenuti, agenti, personale sanitario, personale civile, volontari”, prosegue Ciani.