Carceri: Ciani, ‘Ferragosto di morte, urgente intervenire’

agenzia

Roma, 16 ago “Purtroppo anche il giorno di festa appena trascorso è stato un giorno di morte nelle carceri italiane: un uomo si è suicidato a Benevento; un altro è deceduto a Civitavecchia ‘per cause da accertare’; un terzo a Roma ha provato a suicidarsi impiccandosi, è stato trovato ancora in vita e portato in condizioni critiche in ospedale”. Lo dice il segretario di Demos Paolo Ciani, vice capogruppo del Pd-Idp alla Camera dei deputati.

“È accaduto a Regina Coeli, dove da alcuni giorni si sono superate le 1100 presenze con un sovraffollamento quasi del 200% e una grave carenza di personale di polizia penitenziaria. In carcere si soffre e si muore, non si può continuare a fare finta di niente! Pensiamo insieme ad un provvedimento deflattivo -prosegue Ciani-. L’anno del Giubileo della Speranza avanza: mettiamo in pratica l’appello che Papa Francesco ha lanciato nella Bolla di indizione del Giubileo e ha visivamente mostrato nell’apertura della Porta Santa nel carcere romano di Rebibbia”.