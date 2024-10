Carceri: De Rosa (Fi), ‘sovraffollamento si evita con cultura legalità’

agenzia

Roma, 4 ott. “Sulla problematica carceri, Forza Italia sta dimostrato ancora una volta la propria lungimiranza politica. Con impegno serio e costante si sta lavorando affinché si giunga ad una risoluzione definitiva. L’annosa questione del sovraffollamento degli istituti penitenziari e dei numerosi suicidi che vi avvengono all’interno, va affrontata e superata con un dialogo ed un confronto oculato. Bene la scelta del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto nel continuare con le audizioni all’interno delle carceri. Condivido anche le dichiarazioni del segretario nazionale Antonio Tajani, quando parla di dignità dei detenuti. Di recente sono stato in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Non è la prima volta per me e a breve vi tornerò. Ho contezza della grave situazione in cui versano gli istituti penitenziari”. Lo riferisce in una nota il senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.