Carceri: delegazione Fi a Genova Marassi

agenzia

Roma, 20 ago Proseguono i sopralluoghi degli esponenti di Forza Italia nelle carceri liguri, nel quadro dell’iniziativa nazionale promossa dal partito guidato da Antonio Tajani. Questa mattina una delegazione composta dall’onorevole Roberto Bagnasco e dal capogruppo in regione Claudio Muzio ha fatto visita alla Casa circondariale di Genova Marassi, la più grande di tutta la Liguria con una popolazione carceraria di circa 700 persone.

“Questi sopralluoghi sono molto importanti per avere una conoscenza diretta dei problemi e quindi per indirizzare la nostra azione sia a livello nazionale che a livello regionale, in vista delle prossime iniziative che Forza Italia assumerà su un tema, quello della condizione carceraria, che ci sta da sempre molto a cuore”, ha detto Bagnasco.