Carceri: D’Elia-Sensi, ‘gravissime immagini per video calendario polizia penitenziaria’

agenzia

Roma, 6 dic. “Abbiamo presentato un’interrogazione a risposta orale al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia a seguito della pubblicazione del video promozionale del calendario 2025 della Polizia Penitenziaria. Nel video vengono mostrate immagini da cui traspare un messaggio di mera repressione (utilizzo di manganelli, armi, scudi antisommossa etc) e che lascia basiti per le modalità di esibizione di forza violenta”. Così in una nota i senatori del Pd Cecilia D’Elia e Filippo Sensi.