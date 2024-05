Carceri: ‘Disagio mentale e processo penale’, convegno alla Camera

agenzia

Roma, 20 mag ‘Disagio mentale e processo penale: tra diritto alla salute e misure di controllo’ è il titolo del convegno che avrà luogo oggi alla Camera dei deputati (sala Matteotti, ore 15) promosso dall’onorevole Paolo Ciani, segretario della commissione Politiche sociali e sanità, con il magistrato della Corte di Cassazione Carlo Renoldi (già capo del Dap), cui prendono parte molti esperti delle tematiche giuridiche e sanitarie che saranno trattate nell’incontro.