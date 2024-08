Carceri: domani Lupi (Nm) in visita a Opera di Milano

agenzia

Roma, 7 ago. Domani il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi sarà in visita alla Casa di reclusione di Opera di Milano. Nei prossimi giorni altre delegazioni di Noi Moderati replicheranno la stessa iniziativa in diverse regioni d’Italia. “Un tema a noi caro, quello delle carceri, che deve essere affrontato con serietà e urgenza. Puntiamo a ridurre il sovraffollamento, che peggiora le condizioni di detenzione e lede la dignità delle persone. Da una parte vogliamo garantire la certezza delle pene perché chi sbaglia deve pagare. Ma dall’altra è necessario favorire le condizioni affinché le carceri non siano un inferno”, commenta il presidente di Noi Moderati, Lupi.

