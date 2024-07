Carceri: FdI chiede rinvio Pdl liberazione, Giachetti (Iv) ‘non è serio, FI gira la faccia’

agenzia

Roma, 24 lug – “Si sente il rumore delle unghie”. Così Roberto Giachetti (Iv) ha protestato in aula alla Camera dopo che Fratelli d’Italia, con Carolina Varchi, ha chiesto il rinvio dell’esame della Pdl dello stesso Giachetti sulle carceri e sulla ‘concessione della liberazione anticipata e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione’.

“Siamo all’ennesimo rinvio, ma con quale serietà? Si è parlato del decreto che è planato al Senato ed è stato evidente che non si occupava dell’emergenza carceri, nel Dl nemmeno si cita la parola sovraffollamento -ha detto Giachetti-. Di cosa state parlando? Mentite, quando dice che bisogna vedere prima il decreto. Non ascoltate il grido di allarme di tutti i garanti regionali, dei sindacati della polizia penitenziaria. Andate in carcere e sentite cosa dicono. State consentendo che il permanere dello stato di illegalità faccia esplodere la situazione”.