Carceri: Fi propone indagine conoscitiva, Tajani ‘non calpestare dignità detenuto’

Roma, 3 ott. ”Noi non siamo per il lassismo, siamo garantisti”, ripete più volte Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, annunciando in una conferenza stampa che Fi proporrà alla commissione Giustizia della Camera di avviare una indagine conoscitiva sulla situazione nelle carceri italiane. ”Continueremo a lavorare sul tema delle carceri -assicura il segretario nazionale di Fi- che per noi è e resta un tema fondamentale. L’iniziativa ‘Estate in carcere’ è servita a rafforzare il nostro impegno su un tema importante. Chi ha sbagliato deve essere sanzionato ma senza calpestare la dignità del detenuto perché l’obiettivo resta quello del suo recupero”.