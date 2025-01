Carceri: Giachetti a Rebibbia, vede anche Alemanno**

agenzia

Roma, 10 gen. “Questa mattina Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, dopo aver visitato nelle settimane scorse il carcere di Viterbo e quello di Regina Coeli ha effettuato una visita ispettiva nel carcere romano di Rebibbia. Nella visita di due ore e mezza, Giachetti, nella quale ha verificato le condizioni della sezione del 41 bis, la sezione medico-infermieristica e alcuni padiglioni, ha constatato ancora una volta come il sovraffollamento dei detenuti e la carenza di organico del personale della Polizia penitenziaria si confermano i mali cronici del nostro sistema carcerario”. Si legge in una nota di Iv.