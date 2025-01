Carceri: Giachetti, ‘Alemanno? Persona forte ma situazione anche a Rebibbia insostenibile’**

agenzia

Roma, 10 gen. “L’ho incontrato per caso, non era una cosa messa in cantiere. Abbiamo parlato per 5 minuti. Non era allegro ovviamente ma è una persona forte, non è uno che si rassegna”. Roberto Giachetti racconta così all’Adnkronos l’incontro oggi a Rebibbia, durante una visita al carcere romano, con Gianni Alemanno, detenuto dal 31 dicembre. La visita del parlamentare di Iv conferma “condizioni insostenibili di sovraffollamento. Le stesse che ho trovato a Regina Coeli il 24 dicembre, a Viterbo dove 43 detenuti stanno in stanze senza bagno e sono costretti a utilizzare bottigliette… più condizioni disumane e degradanti di così”.

E anche Rebibbia, compreso il padiglione dove si trova Alemanno, le condizioni sono difficili: “Basta pensare che i posti disponibili sarebbero 950, ma in realtà sono anche meno perchè alcune aree sono in ristrutturazione, e ci sono quasi 1400 detenuti. Sono sovraffollati sia il reparto psichiatrico che quello malattie infettive. E accanto a questo c’è un problema grave di carenza di organico nella polizia penitenziaria, un combinato disposto che rende non più rinviabile una soluzione per l’emergenza carceraria”.