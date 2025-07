Carceri: Iv, ‘mancano politiche serie’

agenzia

Roma, 21 lug. “Come in molte altre realtà italiane, anche il carcere di Rieti è in sofferenza. Sovraffollamento, con personale sotto organico, educatori e agenti penitenziari costretti ogni giorno a far fronte a un’emergenza ormai cronica. La Direttrice, la polizia penitenziaria, gli educatori e in generale il personale del sistema penitenziario dimostrano grande senso di responsabilità, ma non può essere il loro impegno a supplire all’assenza di una politica carceraria seria”. Lo dichiarano i deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi al termine della visita ispettiva alla casa circondariale reatina.