Carceri: Iv, ‘Nordio informi urgentemente la Camera su suicidi in cella’

agenzia

Roma, 1 lug Un’informativa urgente con il ministro Nordio. È quanto chiede il presidente dei deputati di Italia viva Davide Faraone in una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana.

“Quella dei suicidi in carcere è una conta drammatica – si legge nella lettera -. Già nei giorni scorsi avevamo lanciato l’allarme, indicando in questa una vera e propria emergenza nazionale e chiedendo provvedimenti immediati da parte del Governo e del Parlamento, sulla situazione drammatica del sovraffollamento carcerario, ci avviciniamo con sempre maggior rapidità ai numeri della famosa sentenza Torregiani del 2013, delle condizioni in cui vive tutta la comunità carceraria (non solo i detenuti, ma anche tutti coloro che operano all’interno degli istituti) e sull’incremento drammatico dei suicidi in carcere: oggi si raggiunge quota 54 di detenuti dall’inizio dell’anno l’ultimo oggi un ragazzo di 21 anni nel carcere di Paola, 5 quelli del personale di polizia penitenziaria”.

“Torniamo a chiedere ancora una volta, proprio in vista dei mesi estivi, quelli dove le attività di volontariato diminuiscono e le persone detenute restano più sole e le loro giornate diventano piene di apatia e noia, che portano disperazione. Disperazione e solitudine che – sottolinea – sono un volano per gli episodi più estremi. Già il 3 febbraio 2022, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso ha testualmente detto: ‘Dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la migliore garanzia di sicurezza’”.