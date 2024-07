Carceri: Iv scrive a parlamentari, ‘visitiamo tutti un istituto lunedì prossimo’

agenzia

Roma, 11 lug. “Visitare un carcere e chi lo abita: lo facciamo insieme lunedì 15 luglio?”. Lo chiedono Enrico Borghi e Davide Faraone, capogruppi di Italia Viva rispettivamente al Senato e alla Camera, e in una lettera inviata a tutti i senatori e a tutti i deputati.

“Mercoledì 17 luglio è calendarizzata in aula a Montecitorio la proposta di legge sulla riforma della liberazione anticipata che è volta a dare un minimo di sollievo al pressante sovraffollamento del nostro sistema penitenziario che oggi registra 14.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili e arriva ad un indice nazionale del 130%. Comunque la si pensi sulle soluzioni più adeguate da adottare – scrivono i capigruppo Iv – è indubbio che tanto la maggioranza quanto l’opposizione, hanno riconosciuto che quello del sovraffollamento è un problema serio che va affrontato urgentemente anche con iniziative parlamentari. Il ritmo crescente dei suicidi costituisce un indice, mai raggiunto in passato, che non può essere sottovalutato: nei primi sei mesi di quest’anno 49 detenuti e 5 agenti di polizia penitenziaria si sono tolti la vita”.