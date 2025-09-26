Carceri, La Russa “Gruppi presentino iniziative su sovraffollamento”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Come presidente del Senato mi sono preoccupato della situazione che ho trovato nelle carceri e il tema che ho cercato venisse affrontato é quello del sovraffollamento. Ho trovato nel governo comprensione sul problema e anche impegno ad affrontarlo con un sistema carcerario piú adeguato. Ma La mia preoccupazione rimane sui tempi. Non ho minimamente alcun dubbio che il governo voglia affrontare questo tema, ma nelle more qualcosa bisogna fare”. Cosí il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine del XX Congresso delle camere penali italiane, a Catania. “Allora – ha spiegato – ho cercato in sede di capigruppo di stimolare un provvedimento che fosse comune a tutti i gruppi, che potesse aiutare in questa fase a rendere piú agevole lo stato di detenzione anche trasformandola dal carcere in abitazione perché sempre detenzione é. Ho affidato alla vicepresidente il compito di vagliare le possibilitá, ma non é riuscita a trovare un’intesa per un testo comune. Per cui ho detto e lo diró nella prossima capigruppo, che ciascun gruppo é a questo punto libero di assumere iniziative. Il mio rimane un auspicio riguardo la necessitá che, nell’attesa che il governo possa completare i progetti che ha per rendere il sovraffollamento nelle carceri un qualcosa del passato, si faccia qualcosa nel presente”, ha concluso La Russa. (ITALPRESS). -Foto: Ufficio stampa Senato- ads/r 26-Set-25 18:16

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA