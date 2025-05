Carceri: Magi, ‘da Meloni un ‘me ne frego’ sul sovraffollamento’

agenzia

Roma, 2 mag. “La risposta di Giorgia Meloni al problema carcerario e al sovraffollamento è un bel ‘me ne frego!’. Anzi, peggio: vorrebbe aumentare i posti per sbattere più gente in galera. D’altronde i reati non mancano con questo governo, che si inventa ogni giorno un modo in più per perseguitare le persone mettendo mano al codice penale. Misure riempicarcere come il decreto sicurezza, che rispondono alla logica repressiva del ‘tutti dentro’”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Che senso ha richiamare le parole di Papa Francesco se, avendo la massima responsabilità di governo, non si parte dal favorire l’accesso alle misure alternative alla detenzione a migliaia di persone con pene minime, e si ha invece la priorità di costruire nuovi luoghi infernali per 10 mila nuovi detenuti da sbattere dentro per inseguire l’ossessione repressiva del dl Sicurezza”.