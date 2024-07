Carceri: Magi, ‘governo peggiora situazione con ddl sicurezza’

agenzia

Roma, 25 lug. “E’ surreale ciò che stanno facendo maggioranza e governo sulle carceri con il ddl sicurezza. È evidente a questo punto che la destra vuole un Parlamento scollegato dalla realtà mentre il sistema carceri è al collasso per le condizioni di illegalità all’interno delle carceri che privano le persone recluse non solo della libertà ma anche della dignità. Invece di adoperarsi per rimuovere queste condizioni degradanti si introducono misure vessatorie pensando che così aumenti la sicurezza nelle carceri. Avverrà l’esatto opposto. Ma la cosa più odiosa è la punizione abnorme riservata a chi fa resistenza passiva nonviolenta. È così che governo e destra rispondono ad appello Mattarella, peggiorando le condizioni dei detenuti e delle carceri?”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, in commissione durante l’esame del ddl sicurezza.

