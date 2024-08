Carceri: Magi, ‘prevedere numero chiuso in istituti penitenziari’

agenzia

Roma, 20 ago. “Il Governo ha una responsabilità politica diretta della situazione drammatica delle carceri. Per fronteggiare l’emergenza serve subito una misura di rafforzamento della liberazione anticipata speciale, su cui c’è già una proposta a prima firma Giachetti, e secondo me serve prevedere il numero chiuso negli istituti penitenziari rispettando la capienza regolamentare del sistema penitenziario italiano”. Lo ha affermato ai microfoni di Radio uno Rai il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.