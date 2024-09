Carceri: Mirabelli (Pd), ‘non bastano più agenti, servono educatori, specie in minorili’

agenzia

Roma, 11 set. “Il funzionario giuridico-pedagogico è una figura centrale nell’ambito del regime di detenzione carceraria, in quanto coordina e mette in rete le risorse, sia interne al carcere sia esistenti sul territorio, necessarie alla risocializzazione del detenuto”. Così il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.

“Al fine di fronteggiare la crisi del sistema penitenziario italiano – prosegue -, afflitto da un cronico sovraffollamento e da un drammatico record di suicidi registrato nei primi sei mesi del 2024, il Dipartimento amministrazione penitenziaria ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 1095 unità di personale tra agenti di polizia penitenziaria, psicologi e mediatori culturali. Ma non è previsto alcun incremento nella pianta organica dei funzionari giuridico-pedagogici. Questa è una scelta sbagliata. Tale decisione si inserisce pienamente nel solco della linea securitaria tracciata dal governo, dettata da un approccio prettamente sanzionatorio, il quale prevede un ricorso minimo agli istituti riabilitativi. Ma non bastano più agenti, servono più educatori se non vogliamo che carcere e istituti per minori diventino solo generatori di violenza. Per questo ho presentato una interrogazione al ministro della Giustizia”.