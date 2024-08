Carceri: Nevi, ‘profondo dolore per scomparsa D’Ettore’

agenzia

Roma, 22 ago. “È una giornata di profondo dolore per la improvvisa scomparsa di Maurizio D’Ettore. L’ho avuto come collega parlamentare nella scorsa legislatura e ne ho potuto apprezzare la simpatia e la passione per la politica. Pochi giorni fa mi aveva aggiornato sulla situazione delle carceri italiane nella sua veste di Garante dei detenuti. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia”. Lo afferma Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

