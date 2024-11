agenzia

Roma, 15 nov “A proposito di violenze da condannare, c’è qualcuno nella maggioranza e nel governo in grado di prendere le distanze dalle frasi orribili e violente di Delmastro? Non so, magari i presunti moderati e garantisti di Forza Italia? O va bene così? O è tutto normale?”. Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, del Pd.

