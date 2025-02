Carceri: Osapp, due agenti aggrediti a Torino

agenzia

Il sindacato: "Dall'inizio dell'anno già cinque feriti"

TORINO, 18 FEB – Due agenti della polizia penitenziaria, in servizio nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, sono rimasti feriti in due distinte aggressioni avvenute ieri, come denunciato dall’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria. Nel Padiglione C, un detenuto di origini straniere, a cui era stato negato il trasferimento in un’altra sezione, ha tentato di strangolare un agente afferrandolo per il collo. La seconda aggressione è avvenuta nel Padiglione A, dove un detenuto, sottoposto al regime di Alta Sicurezza, ha colpito con uno schiaffo il poliziotto dopo una discussione relativa alla somministrazione della sua terapia. I due agenti sono stati accompagnati al pronto soccorso del Maria Vittoria dove sono stati dimessi, uno con una prognosi di due giorni e uno con una prognosi di cinque giorni. L’Osapp sottolinea in una nota che da gennaio a oggi sono stati cinque gli episodi di violenza all’interno del carcere torinese, con altrettanti feriti. “La situazione è ormai insostenibile – dice il segretario generale del sindacato, Leo Beneduci – Le aggressioni contro il personale sono in continuo aumento e la sicurezza all’interno della struttura è gravemente compromessa. È assolutamente intollerabile che i detenuti, in particolare quelli sottoposti al regime di Alta Sicurezza, possano agire con tale impunità e violenza al punto che spadroneggiano a tutto campo”. L’Osapp chiede inoltre “un intervento urgente e drastico da parte dei vertici regionali e centrali, al fine di garantire la sicurezza del personale penitenziario e ristabilire un clima di serenità lavorativa”.

