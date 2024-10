Carceri: Pd annuncia interrogazione, ‘palese incompatibilità Turrini, nomina fuorilegge’

agenzia

Roma, 3 ott Il Partito democratico critica apertamente la nomina di Riccardo Turrini Vita come Garante dei detenuti, evidenziando una “palese incompatibilità che la rende fuorilegge”.

Secondo quanto dichiarato dalla responsabile nazionale giustizia del Pd Debora Serracchiani, insieme ai capigruppo delle commissioni Giustizia di Camera e Senato Federico Gianassi e Alfredo Bazoli e della commissione bicamerale Antimafia Walter Verini, “la legge che istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è molto chiara. Essa prevede che i membri siano scelti tra persone che non sono dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che garantiscano indipendenza e competenza nelle discipline relative ai diritti umani”.