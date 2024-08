Carceri: Radicali italiani, ‘istituti minorili da abolire, Casal Del marmo preoccupante’

agenzia

Roma, 5 ago. Prosegue il tour dei Radicali Italiani nelle carceri italiane. Dopo Roma, Milano, Sollicciano, Poggioreale e Secondigliano, questa mattina il tesoriere Filippo Blengino, insieme a Debora Stiani e Angela Capuano (Giunta Ri), ha visitato l’istituto penale minorile di Roma “Casal Del Marmo”. “Oggi abbiamo visto il fallimento dello Stato, lo stiamo vedendo in molti istituti di questo paese, anche nei minorili dove ci sono purtroppo sempre più persone con problemi psichiatrici. Vedere ragazzi molto giovani con numerosi tagli sulle braccia significa assistere al dramma del sistema carcerario”, scrivono in una nota.