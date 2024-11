Carceri: Renzi, ‘Delmastro si vergogni, ma intanto si dimetta subito’

agenzia

Roma, 15 nov “Il giorno in cui il sottosegretario Del Mastro si vergognerà sarà comunque troppo tardi. Ma intanto che si dimetta. Subito. Sono parole vergognose, orribili, indegne di un uomo che dovrebbe rispettare la Costituzione e lo Stato di diritto”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, postando un video con il discorso del sottosegretario alla Giustizia in occasione della presentazione delle nuove auto in dotazione alla Polizia penitenziaria.

