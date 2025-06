Carceri: Ricciardi, ‘da Salvini solo propaganda, scempiaggini per fare titolo giornale’

agenzia

Roma, 25 giu “Salvini dovrebbe impegnarsi a rinforzare gli organici degli agenti penitenziari e migliorare la condizione nelle carceri e non fare propaganda che non serve a niente. Non c’è bisogno delle scempiaggini di Salvini dette solo per fare un titolo di giornale”. Lo ha detto il capogruppo alla Camera del M5s Riccardo Ricciardi commentando le ultime parole di Salvini sulle carceri.

