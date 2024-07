Carceri: Rossomando-Giorgis, ‘anche Osapp conferma nostre preoccupazioni’

agenzia

Roma, 22 lug. “Questa mattina durante l’incontro avuto a margine della manifestazione del sindacato Osapp a Torino sono state confermate tutte le nostre preoccupazioni rispetto all’inconsistenza delle misure previste dal decreto carceri. Dai numeri del turnover nel periodo 2022-2024, infatti, a fronte di oltre 5mila pensionamenti, il complesso delle immissioni ad oggi previste non coprirebbe neanche la già insufficiente situazione attuale”. Lo dichiarano i parlamentari del Pd Anna Rossomando e Andrea Giorgis.