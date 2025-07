Carceri: S. Craxi, ‘dignità essere umano faro che deve guidare amministrazione giustizia’

agenzia

Roma, 29 lug. “Mi sono recata ieri nel carcere di Rebibbia. Non è la prima volta -in continuità, del resto, con la campagna lanciata da Forza Italia lo scorso anno- che visito l’istituto penitenziario romano, e non posso che esprimere sentimenti di preoccupazione e inquietudine. Nonostante molte problematiche siano state risolte nel corso del tempo, restano delle criticità che impattano sulle condizioni di vita dei detenuti e sul lavoro degli stessi operatori, chiamati ad agire in contesti davvero complessi. Il grado di civiltà del Paese si misura anche dalla capacità di dare attuazione concreta all’articolo 27 della Costituzione, laddove riconosce che la dignità dell’essere umano è il faro che deve guidare l’amministrazione della giustizia, che deve illuminare le varie tappe di espiazione della pena in attesa di un reinserimento nel contesto sociale. A Rebibbia ho avuto modo di incontrare Gianni Alemanno, e l’ho ringraziato per l’attività di sensibilizzazione che sta portando avanti, a supporto degli ultimi e degli emarginati”. Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa a Palazzo Madama.

