Carceri: Scalfarotto (Iv), ‘ennesimo suicidio, strage silenziosa continua’

Roma, 17 set. “Ancora un suicidio in carcere, il terzo a Regina Coeli dall’inizio dell’anno: un uomo di cinquant’anni, arrestato lo scorso 25 agosto, per la prima volta in carcere. Il 72mo da inizio anno che si aggiungono ai 7 agenti che si sono tolti la vita, una strage silenziosa che non si ferma. Il governo fa finta di non comprendere che il sovraffollamento negli istituti ha superato ogni limite di tollerabilità, siamo al 131,77 %, segnale di un sistema carcerario al collasso che si regge in piedi solo grazie all’intervento di un personale sottodimensionato e non di un Governo che dimostra con le sue azioni quotidiane la volontà di non voler risolvere il problema”. Così il senatore Ivan Scalfarotto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Giustizia di Italia Viva .