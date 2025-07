agenzia

Roma, 31 giu. “Se il Presidente della Repubblica, come ha fatto oggi, parla del sovraffollamento carcerario come ‘insostenibile’, non credo ci sia molto altro da fare per il governo e per il Parlamento se non trarne immediatamente le conseguenze, con un provvedimento di clemenza indifferibile”. Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi.

