Carceri: Serracchiani, ‘rinvio Pdl Giachetti è schiaffo a civiltà’

Roma, 24 lug. “La proposta di Fratelli d’Italia di rinviare la discussione della proposta di legge Giachetti sulla liberazione anticipata speciale va respinta per ragioni di merito, ma soprattutto sul profilo della civiltà. Rappresenta uno schiaffo alla civiltà. La realtà delle nostre carceri è esplosiva. Lo testimoniano i numeri: 61.480 detenuti per 44.067 posti disponibili. Vi sono celle che vedono raddoppiato se non triplicato il numero di reclusi rispetto alla capienza”. Così la deputata democratica e responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani.