Carceri: Tajani, ‘visite in estate negli istituti, da FI soluzioni pratiche per risolvere problemi’**

agenzia

Roma, 29 lug “Intervenire sulla situazione delle carceri è parte integrante del nostro programma politico. Il governo sta cercando di mettervi rimedio, non è facile”. Lo ha detto Antonio Tajani illustrando le iniziative di FI sulle carceri. “Abbiamo elaborato un documento in collaborazione con il Partito Radicale, organizzeremo visite in molte carceri italiane durante l’estate per fare l’esame della situazione. Incontreremo direttori, detenuti, polizia penitenziaria, tutti gli operatori, i garanti dei detenuti, i giudici di sorveglianza”, ha spiegato Tajani.