Carceri: Uilpa ‘detenuto si impicca, è il 36esimo suicidio’

agenzia

A San Vittore, 22enne deceduto ieri sera.16mila oltre capienza

ROMA, 25 GIU – “22 anni, extracomunitario, si è impiccato lunedì mattina nel carcere milanese di San Vittore. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. Ieri sera è deceduto. Si tratta del 36esimo suicidio di un detenuto dall’inizio dell’anno, cui bisogna aggiungere due operatori, vittima di una pena di morte di fatto e che colpisce random, indipendentemente dal reato commesso o, addirittura, dalla circostanza che si sia al servizio dello Stato. Reclusi e operatori accomunati dal perdurante calpestio dello stato di diritto che infligge ai primi modalità di detenzione diffusamente illegali e spesso inumane e ai secondi condizioni di lavoro indegne di una repubblica che fonda proprio sul lavoro la sua democrazia”. Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria. “16mila detenuti oltre la capienza massima delle carceri e 18mila unità mancanti alla Polizia penitenziaria, sempre più depauperata nelle carceri anche per le massicce quanto inopinate assegnazioni di agenti a uffici ministeriali ed extrapenitenziari, richiedono interventi tangibili e immediati. La situazione è esplosiva e va sempre più deteriorandosi”, conclude De Fazio.

