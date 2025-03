Carceri: Zanella, ‘Nordio esca da silenzio e proponga soluzioni’

agenzia

Roma, 17 mar. “Diciotto persone si sono tolte la vita in carcere dall’inizio dell’anno, l’ultima ieri nel carcere di Montorio, a Verona, un detenuto di 69 anni. Il sovraffollamento permanente e strutturale produce morte nei penitenziari italiani: un dato davvero mostruoso al quale si aggiunge il silenzio, finanche la mancanza di pietà umana da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che occupa il suo tempo a parlare di separazione delle carriere ma non spende parole per le vite dei detenuti. Esca dal suo intollerabile silenzio e venga in Parlamento proponendo soluzioni”. Così Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera.

