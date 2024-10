agenzia

Idranti e blindati per disperdere i violenti

ROMA, 05 OTT – Cariche della polizia per disperdere i manifestanti violenti a Roma mentre continua il lancio di bombe carta e oggetti contro gli agenti. In azione anche gli idranti. I blindati avanzano nella piazza per far arretrare i violenti, molti incappucciati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA