Carlo e Camilla rinviano la visita a papa Francesco

Buckingham Palace, deciso di comune accordo per la convalescenza

LONDRA, 25 MAR – Re Carlo e la regina Camilla non vedranno papa Francesco nell’ambito della visita ufficiale in Italia annunciata dal 7 al 10 aprile. Lo ha reso noto Buckingham Palace, precisando è stato deciso di comune accordo di rinviarla in seguito alle necessità legate alla convalescenza del pontefice, al quale i reali britannici augurano una pronta e piena ripresa.

